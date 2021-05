ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 154 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 132 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele des Online-Brokers verleiteten sie erneut zu höheren Schätzungen, mit denen sie nun deutlich über dem Konsensschnitt liege, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis 2025 rechnet sie nun mit einem Marktanteil von 6 Prozent statt bislang 4 Prozent./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 21:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben