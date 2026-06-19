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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für FMC auf 43 Euro - 'Neutral'

22.06.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,63 EUR 0,05 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) von 38 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet für den Bericht zum zweiten Quartal erneut mit einer soliden operativen Ergebnissteigerung des Dialyse-Spezialisten, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. In den USA dürfte das Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) aber mau geblieben sein./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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01.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
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08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
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08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
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10:11Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
01.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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