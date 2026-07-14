ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 81 Euro - 'Sell'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 74 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset begründete eine höhere operative Gewinnschätzung (Ebitda) für das laufende Jahr mit der jüngsten Entwicklung der Treibstoffpreise und Frachtraten. Auch habe die Container-Reederei einen positiven Zwischenbericht vorgelegt, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Allerdings dürften Überkapazitäten in Zukunft die Frachtraten belasten./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 18:19 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:36
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG