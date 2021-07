ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Hugo Boss auf 40,70 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HUGO BOSS nach Eckdaten und einer nun wieder aufgestellten Jahresprognose von 32,70 auf 40,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal des Modekonzerns sei viel stärker gewesen als gedacht, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie passte daraufhin ihre bislang unterdurchschnittlichen Schätzungen deutlich nach oben an./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 23:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

