ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Lufthansa auf 10,30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 10,20 auf 10,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem Bericht der Fluggesellschaft zum dritten Quartal, der besser als erwartet gewesen sei. Unter anderem hob er seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr leicht an./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 17:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

