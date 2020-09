ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für LVMH auf 470 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 430 auf 470 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem höheren Kursziel liege ein niedrigerer Diskontierungssatz bei der Bewertung zugrunde, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre Annahmen für die Ergebnisse und den Cashflow des französischen Luxuskonzerns senkte die Expertin./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 05:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

