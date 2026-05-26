ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Micron auf 1100 Dollar - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron (Micron Technology) von 900 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. James Schneider attestierte dem Chip- und KI-Konzern ein sehr starkes Quartal. Positiv seien vor allem die erzielten strategischen Vertragsabschlüsse, die die Umsatzerwartungen noch stärker absicherten, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht. Insgesamt sei nun etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen in trockenen Tüchern. Chancen und Risiken der Aktie hält er augenblicklich allerdings für ausgeglichen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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