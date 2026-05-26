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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Micron auf 1100 Dollar - 'Neutral'

25.06.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
1.092,40 EUR 174,10 EUR 18,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron (Micron Technology) von 900 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. James Schneider attestierte dem Chip- und KI-Konzern ein sehr starkes Quartal. Positiv seien vor allem die erzielten strategischen Vertragsabschlüsse, die die Umsatzerwartungen noch stärker absicherten, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht. Insgesamt sei nun etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen in trockenen Tüchern. Chancen und Risiken der Aktie hält er augenblicklich allerdings für ausgeglichen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
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24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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