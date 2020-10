ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Microsoft auf 255 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 235 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Konsensprognose von Analysten um 8 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Cloud-Computing-Plattform Azure, hier habe das Umsatzwachstum ihre Annahme überboten./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

