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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Nemetschek auf 100 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob seine Prognosen für den Softwarekonzern am Donnerstag in seiner Rückschau auf den Quartalsbericht an. Sowohl im Bereich der Software für die Projektplanung als auch derjenigen für die Bauausführung laufe es rund. Hinzu kämen die Zukäufe. Hier arbeitete Moawalla nun die Annahmen für die US-Übernahme HCSS ein./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
11:06 Nemetschek SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Nemetschek SE Sell UBS AG
04.08.26 Nemetschek SE Sell UBS AG
31.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Nemetschek SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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