ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Nemetschek auf 100 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob seine Prognosen für den Softwarekonzern am Donnerstag in seiner Rückschau auf den Quartalsbericht an. Sowohl im Bereich der Software für die Projektplanung als auch derjenigen für die Bauausführung laufe es rund. Hinzu kämen die Zukäufe. Hier arbeitete Moawalla nun die Annahmen für die US-Übernahme HCSS ein./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nemetschek Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek SE Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek SE Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)