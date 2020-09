ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Nike auf 140 Dollar - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 126 auf 140 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Geschäftsquartal die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Alexandra Walvis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Vertrauen in das langfristige Wachstums- und Margenpotenzial durch den Fokus auf den Onlinehandel sei gestiegen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 23:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben