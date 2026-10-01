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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Nordea auf 18,25 Euro - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel
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Nordea Bank Abp Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea (Nordea Bank Abp Registered) von 18 auf 18,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens sieht für das dritte Quartal einige begünstigende Faktoren für den Überschuss gegenüber dem Vorquartal, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Wettbewerb belaste aber weiter die Profitabilität und höhere Zinsen am kurzen Ende trieben die Kosten hoch. Die Expertin kappte ihre Ergebnisprognose für 2026 ein wenig und erhöhte sie für die Folgejahre um bis zu 3 Prozent./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08.07.13 Nordea AB kaufen UBS AG
20.03.13 Nordea AB halten Exane-BNP Paribas SA
10.12.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA
28.11.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA
20.11.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA

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