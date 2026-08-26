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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Salesforce auf 271 Dollar - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 242 auf 271 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal zeige die Evolution der KI-Strategie des SAP-Konkurrenten und einige Wege zur Wertschöpfung, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Erfolg im Kerngeschäft und Fortschritte in der KI-Implementierung erklärten auch die nachbörslich starke Kursreaktion./ag/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 23:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:11 Salesforce Neutral UBS AG
08:46 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.

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