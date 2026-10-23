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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 258 Euro - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
277.10 EUR -2.40 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 244 auf 258 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die LPS-Sparte mit Lab Products & Services beginne zum KI-Profiteur zu werden, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang der Ergebnisse des Laborkonzerns und seiner französischen Tochter Sartorius Stedim. Er zielt damit auf den Pharma-Megatrend der KI-gestützten Medikamentenforschung ab. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) laufe solide./ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
14:41 Sartorius vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:46 Sartorius vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Sartorius vz Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz Overweight JP Morgan Chase & Co.

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