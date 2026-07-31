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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Schneider Electric auf 352 Euro - 'Buy'

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Schneider Electric S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 321 auf 352 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Spezialisten für Energiemanagement und Automatisierung ihre Schätzungen für die Franzosen. Sie hält sie für einen der stärksten Profiteure im Bereich KI-Rechenzentren und den Mittelspannungsanlagen./ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:06 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
31.07.26 Schneider Electric Buy UBS AG
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