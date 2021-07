ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Software AG auf 50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG (Software) von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Softwarekonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze stünden angesichts der fortgeschrittenen Einführung des Abo-Modelles an einem Wendepunkt und sollten anziehen. Auch die Jahresziele hätten noch Luft nach oben, insbesondere bei den Margen. Am Markt werde der Umbau der Firma noch unterschätzt./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 22:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

