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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für SpaceX auf 220 Dollar - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SpaceX von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartalsbericht nach dem Börsendebüt habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan am Mittwoch. Er hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:06 SpaceX Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
27.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research