ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Tesla auf 1125 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach einer Großbestellung für 100 000 Tesla durch den Autovermieter Hertz von 905 auf 1125 US-Dollar angehoben. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Die Bestellung unterstütze das starke Wachstum und die Profitabilität des Elektroautobauers, der ohnehin schon volle Auftragsbücher habe, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürfte Tesla nun wohl weiter gute Geschäfte mit Autovermietern machen./mis/la

