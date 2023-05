ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Unilever auf 4600 Pence - 'Neutral'

Aktien in diesem Artikel Unilever 49,99 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 4400 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe wegen der überraschend starken Resultate des Konsumgüterherstellers seine Schätzungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sowie das bereinigte Ergebnis (EPS) etwas angehoben, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 20:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

