ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt BHP Group mit 'Neutral' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der BHP Group (BHP Billiton) beim Kursziel von 2400 Pence mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die neutrale Einstufung des Bergbaukonzerns basiere auf der relativen Bewertung, ungeachtet der attraktiven Wachstumsoptionen bei Kupfer und des überdurchschnittlichen Free Cashflow bei Eisenerz, schrieb Analyst Matt Greene in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 22:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

