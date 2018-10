ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt Eon mit 'Buy' wieder auf - Ziel 10,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon (EON SE) mit "Buy" und einem Kursziel von 10,40 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Geschäftschancen für den Versorger durch die Digitalisierung würden von Anlegern weitgehend übersehen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Energienetz habe Wachstumspotenzial und Eon könne hier durch den Einsatz von Technik die Produktivität steigern und in den kommenden Jahren den Wegfall von Fachkräften durch Verrentung ausgleichen./mis/ag

Datum der Analyse: 24.10.2018