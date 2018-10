ANALYSE-FLASH: Goldman Sachs bewertet RWE wieder - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE mit "Buy" wieder aufgenommen und die Papiere auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel lautet 22,40 Euro. Die Restrukturierung des Versorgers, der im Zuge des Deal mit Eon zum fünftgrößten Wind- und Solarentwickler der Welt werden könnte, biete großes Potenzial, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Sorgen der Anleger mit Blick auf einen möglichen Kohleausstieg Deutschlands übertrieben. Der könnte sich sogar positiv auf die Gewinnmargen auswirken./mis/ag

Datum der Analyse: 24.10.2018