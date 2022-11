ANALYSE-FLASH: Goldman senkt ACS auf 'Sell' und Ziel auf 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ACS von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 26 Euro gesenkt. In der Aktie des spanischen Baukonzerns seien die positiven Aspekte nach der Rally der vergangenen drei Monate eingepreist, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jetzt rücke der Fokus auf einen schwachen Cashflow-Ausblick./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 02:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

