ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ahold Delhaize auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ahold Delhaize (Ahold)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ahold Delhaize (Ahold)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent