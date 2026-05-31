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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ahold Delhaize auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

02.06.26 08:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
35,17 EUR -0,68 EUR -1,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

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DatumRatingAnalyst
08:16Ahold Delhaize (Ahold) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
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08:16Ahold Delhaize (Ahold) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
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20.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
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22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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