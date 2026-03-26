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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro

27.03.26 08:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
75,10 EUR 0,20 EUR 0,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Abhängigkeit von der Marke Nivea bremse das Wachstum der Hamburger, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Der Massenmarkt für Schönheitspflege sei enorm schwierig. In der Phase der "Neukalibrierung" sieht Nicolai zunächst kaum Margenpotenzial. Die Bilanz sei zwar enorm stark, werde aber nicht genutzt und das Aktienrückkaufprogramm sei enttäuschend./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:16Beiersdorf OverweightBarclays Capital
08:31Beiersdorf NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
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09:16Beiersdorf OverweightBarclays Capital
20.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
04.03.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:31Beiersdorf NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG

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