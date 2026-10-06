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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel runter auf 73 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
73.82 EUR -1.38 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Die Neuausrichtung des Markenportfolios werde Zeit brauchen, während der Wettbewerbsdruck zunehme, schrieben die Analysten am Dienstag in ihrer Neubewertung. Der Konsumgüterkonzern wachse langsamer als die Konkurrenz. Dass Beiersdorf die wichtige Marke Nivea auf ihr Kernportfolio zurechtstutze, erscheine im schwachen europäischen Konsumumfeld sinnvoll. Deren Wachstumspotenzial sei aber begrenzt, was sich auf das organische Wachstum im gesamten Consumergeschäft auswirke. Nach dem Kursrückgang der Aktie seit Jahresbeginn sehen die Experten kein Potenzial für die Konsensschätzungen und liegen mit den eigenen Prognosen darunter. Eine Nutzung der Bilanzspielräume für Zukäufe könnte sie indes positiver stimmen./gl/ajx

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Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
10:01 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG

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