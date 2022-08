ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Credit Suisse auf 'Sell' - Ziel 5,80 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 5,80 Franken gesenkt. Analyst Chris Hallam sieht für die Schweizer große Herausforderungen hinsichtlich Renditen und Kapitaldecke. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung seit Anfang 2021 dürfte sich fortsetzen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 23:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben