ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Diageo auf 'Sell'- Ziel runter auf 2450 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 3150 auf 2450 Pence gesenkt. Die Aussichten der europäischen Getränkehersteller auf dem wichtigen US-Markt seien verhalten, was bis ins kommende Jahr hinein Bestand haben könnte, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Diageo rechnet er angesichts weiter hoher Gewinnrisiken mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 23:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben