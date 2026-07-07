ANALYSE-FLASH: Goldman senkt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 200 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton kürzte seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Das Geschäft mit KI-Brillen, das zuletzt für die anziehende Dynamik verantwortlich gewesen sei, stehe nun vor drei Problemen: deutlich höheren Vergleichshürden, intensiverem Wettbewerb und einer möglichen Veränderung des Geschäftsmodells durch eine günstige Smart-Brillenlinie mit Meta./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 05:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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EssilorLuxottica Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.