ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Eurofins Scientific auf 'Neutral' - Ziel 122 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eurofins Scientific nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Es gebe für die Papiere des Spezialisten für bioanalytische Dienstleistungen nur noch wenig Spielraum bis zum Kursziel von 122 Euro, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich hält sie Eurofins aber für eine starke Wachstumsstory in den Bereichen Nahrung, BioPharma, Umwelt und klinische Diagnostik./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben