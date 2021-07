ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 27,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Evonik von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 27,60 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen für den Spezialchemiekonzern seien viel weniger deutlich gestiegen als die für die Konkurrenz, woran sich in nächster Zukunft auch wenig ändern sollte, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie senkte ihre Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2022/23 und sieht ein attraktiveres Aufwärtspotenzial bei Wettbewerbern./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben