ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Flatexdegiro auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat flatexDEGIRO von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 8 Euro mehr als halbiert. Das geschäftliche Umfeld für den Online-Broker schwäche sich ab und die regulatorischen Unsicherheiten nähmen zu, schrieb Analyst Charles Mayne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte im kommenden Jahr fortdauern. Hinzu komme Gegenwind von der Kostenseite./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

