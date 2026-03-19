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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel runter auf 6,60 Euro

20.03.26 08:34 Uhr
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Aktien
Lufthansa AG
7,48 EUR 0,03 EUR 0,43%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 6,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset passte seine Bewertungsmodelle für die Lufthansa und die Airline-Holding IAG am Freitag an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze. Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:11Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
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19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
10.03.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
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08:11Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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