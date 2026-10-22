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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Ziel bleibt 18000 Kronen

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
3,120.00 EUR -55.00 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von A.P. Moller-Maersk bei einem unveränderten Kursziel von 18000 dänischen Kronen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Besser könne es für die Container-Reedereien zunächst nicht mehr werden, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe stark und die Gewinnerwartungen dürften mit Blick auf die Frachtraten noch einige Quartale lang anziehen. Die meisten Gründe für die knappen Ressourcen seien allerdings temporär. Ein mauer Kapazitätsausbau, durch Klima und Geopolitik bedingte Verwerfungen und der Aufbau von US-Lagerbeständen dürften als Triebfedern langsam abnehmen./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:04 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
12.10.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight Barclays Capital
22.01.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.

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