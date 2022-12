ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Morphosys auf 'Sell' und halbiert Ziel auf 12 Euro

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 12,03 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat MorphoSys von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 12 Euro halbiert. Analyst Rajan Sharma begründete seine Verkaufsempfehlung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit wirtschaftlichen Herausforderungen und fehlenden Katalysatoren zur Verbesserung der Marktstimmung. Kurzfristig werde die Aktie vom Geschäft mit dem Kassenschlager Monjuvi getragen, der jedoch seit der Markteinführung im Jahr 2020 die Konsenserwartungen durchweg verfehlt habe und Gegenstand mehrerer Prognosesenkungen des Biotech-Unternehmens gewesen sei. Und hinter Monjuvi sehe die Wirkstoff-Pipeline nach den Misserfolgen von Otilimab und Gantenerumab dünn aus./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 01:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

