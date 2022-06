ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Netflix auf 'Sell' und Ziel auf 186 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Netflix von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 265 auf 186 US-Dollar gesenkt. Analyst Eric Sheridan reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Prognosen für die von ihm beobachteten US-Technologie- und Internetunternehmen. Dabei habe er versucht, die Finanzschätzungen für das zweite Halbjahr 2022 und jene für die Folgejahre so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit eines schwächeren makroökonomischen Umfelds und eines deutlich niedrigeren Umsatzwachstums in den kommenden Jahren berücksichtigt wird. Das neue Votum für die Aktie des Streamingdienstes begründete er mit Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen einer Rezession auf das Verbraucherverhalten sowie eines verstärkten Wettbewerbs./edh/tih

