ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Porsche SE auf 'Sell' - Ziel runter auf 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Porsche SE (Porsche Automobil vz) von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 35 Euro gesenkt. Analyst George Galliers rechnet laut seiner am Dienstag vorliegenden Analyse mit einem generell schwachen Jahr für die europäische Autobranche. Beim Sportwagenbauer Porsche AG und Aston Martin fallen die Senkungen seiner Gewinnschätzungen am deutlichsten aus. Erschwerend hinzu kommt mit Blick auf die Porsche-Holding dann noch die Dividendensorge für die VW-Beteiligung. Eine Perspektive für den Abbau des Holding-Abschlags sieht Galliers momentan ohnehin nicht. Damit sei die Anlage in Porsche SE noch unattraktiver geworden./ag/bek

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 05:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------