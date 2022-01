ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Software AG (Software) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 39 Euro gesenkt. Analyst Gautam Pillai begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer schlechteren Berechenbarkeit der kurz- bis mittelfristigen Geschäftsentwicklung. Er rechnet mit einer erneuten Wachstumsinitiative des Konzerns, das werde aber zunächst Geld kosten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 02:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben