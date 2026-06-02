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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ströer auf 'Sell' - Ziel runter auf 37 Euro

03.06.26 07:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
35,90 EUR -1,68 EUR -4,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
21.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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