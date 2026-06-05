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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Symrise auf 'Neutral' - Ziel runter auf 75 Euro

08.06.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
74,66 EUR -2,38 EUR -3,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie zwar bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Aromenhersteller. Fraser setzt aber auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan, bei dem sie die Einstufung von "Sell" auf "Buy" drehte, sowie Croda und Kerry./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Symrise AG

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08:36Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
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30.04.2026Symrise BuyUBS AG
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08:36Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

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