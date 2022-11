ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Unibail-Rodamco-Westfield auf 'Sell' - Ziel 39 Euro

Aktien in diesem Artikel Unibail-Rodamco 51,95 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unibail-Rodamco-Westfield (Unibail-Rodamco) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 39 Euro gesenkt. Da die Zinsen in Europa nun zumindest etwas langsamer steigen dürften, erschienen einige Immobilienwerte durchaus attraktiv, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Da das Zinsniveau aber für einige Zeit hoch bleiben könnte, sei mit Blick auf die Branche mit weniger Portfolioverkäufen, niedrigeren Investments sowie auch mit Dividendenkürzungen zu rechnen. Mit Blick auf Unibail sieht der Experte Risiken für geplante Immobilienverkäufe und rechnet mit einer trägeren Entwicklung. Zugleich reduzierte er seine Preiserwartungen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben