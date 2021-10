ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Adidas auf 345 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel adidas 269,15 EUR

-1,23% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas von 360 auf 345 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Analyst Richard Edwards passte seine Gewinnschätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngsten Probleme in der Lieferkette an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 17:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben