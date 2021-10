ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 4100 Dollar - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.817,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 4250 auf 4100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennzifern des Online-Händlers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine angepassten Prognosen für das operative Geschäft./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 00:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben