ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Apple auf 222 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum Jahresabschluss sowie einer enttäuschenden Prognose zum Weihnachtsquartal von 240 auf 222 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die vom iPhone-Hersteller ausgewiesenen durchschnittlichen Verkaufspreise seien hoch gewesen, weswegen er seine Preisannahmen für 2019 angehoben habe, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht jedoch nun von generell weniger iPhone-Verkäufen aus und senkte seine Annahmen zum Gewinn je Aktie (EPS) im kommenden Jahr./tav/la

Datum der Analyse: 01.11.2018

