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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Aroundtown auf 1,90 Euro - 'Neutral'

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Aroundtown SA
1.99 EUR -0.02 EUR -1.19 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) von 2,70 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an den durchwachsenen Halbjahresbericht an. Er rechnet jetzt unter anderem mit höheren Kapitalkosten./ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 17:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
26.08.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research

Information

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