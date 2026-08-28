ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Aroundtown auf 1,90 Euro - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) von 2,70 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an den durchwachsenen Halbjahresbericht an. Er rechnet jetzt unter anderem mit höheren Kapitalkosten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 17:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Aroundtown SA Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research