ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Aurubis auf 60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mehr als 80 Prozent der noch nicht genehmigten weltweiten Kupfer-Förderprojekte seien auf Basis der aktuellen Kupferpreise unwirtschaftlich, schrieb Analyst Eugene King in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die nötigen Preissteigerungen dürften trotz einer erwartet starken Nachfrage jedoch geringer als bislang prognostiziert ausfallen. Für Europas größte Kupferhütte dürften die operativen Risiken auch 2019 anhalten./edh/ag

Datum der Analyse: 04.10.2018