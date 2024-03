ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Auto1 auf 4,80 Euro - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AUTO1 von 5,60 auf 4,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Autohändler reinvestiere mehr als gedacht, schrieb Analystin Lisa Yang in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Zahlen und Ausblick. Ihre Umsatzschätzungen für 2025 bis 2028 kappte sie im Schnitt um rund 7 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 19:18 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

