ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Axel Springer auf 78 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) vor Halbjahreszahlen von 82 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen für den Medienkonzern geringfügig geändert, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei berücksichtigte sie den Einfluss höherer Steuerraten und die Dekonsolidierung des Frauenportals Aufeminin./la/he

Datum der Analyse: 23.07.2018