ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für BASF auf 43 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 52 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Energiekrise dürfte die Produktion der europäischen Chemieunternehmen mehr als zwei Jahre lang beeinträchtigen und mache ihr auch mit Blick auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Sorgen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie senkte ihre Schätzungen für die beiden kommenden Jahre und daraus resultierend ihre Kursziele. Die BASF-Aktie preise die Risiken angesichts eines 14-prozentigen Abschlags auf den Buchwert aber offensichtlich schon teilweise ein./gl/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022

