ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Bayer auf 109 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer vor den Zahlen zum dritten Quartal von 111 auf 109 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Keyur Parekh aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns. Dabei berücksichtigte Parekh die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt und frische US-Umsatzzahlen für den Gerinnungshemmer Xarelto./la/he

Datum der Analyse: 30.10.2018