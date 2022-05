ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Brenntag auf 105 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 113 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler habe im ersten Quartal die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele könnten weiter angehoben werden, begründete sie ihre angehobenen Gewinnschätzungen. Der Bewertungsabschlag der Aktie zur Konkurrenz dürfte schrumpfen. Zum dennoch gesenkten Kursziel verwies Varanasi auf Sorgen am Markt über die Bewertungskennziffern angesichts steigender Leitzinsen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

